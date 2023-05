PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 22 mai - NBA

Mon pronostic : victoire des Lakers, 30pts pour James, 20 pour Davis et Jokic (5.90) !

Je ne peux envisager un sweep dans cette finale de Conférence Ouest ! Les Lakers, menés (3-0) par Denver, n'ont pas le droit de passer à côté de ce grand rendez-vous dans leur salle. Même si les Nuggets voudront finir le travail le plus tôt possible, je me dis que Michael Malone fera reposer ses cadres s'il sent que le match lui échappe. Je mise donc sur un succès de Los Angeles la nuit prochaine, et j'y ajoute trois marqueurs via un MyMatch : victoire des Lakers, au moins 30pts pour Lebron James, au moins 20pts pour Anthony Davis et au moins 20pts pour Anthony Davis (5.90) !

