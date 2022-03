PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 22 mars – NBA

Mon pronostic : Milwaukee marque au moins 120 points contre Chicago (1.90)

Beau match à suivre en NBA. Les Bucks comptent trois victoires de retard sur le leader, Miami, à l’Est et en ont deux d’avance sur leur adversaire de la nuit. Milwaukee reste sur une large défaite à Minnesota (138-119). L’objectif est donc de gagner pour essayer de prendre cette première place. Cela est possible contre Chicago. Les Bulls se sont quand même bien repris après une série de trois défaites avec un succès contre les Raptors (113-99). Cette fois la marche sera bien plus haute et je pense que les Bucks, chez eux, ne vont pas passer à côté. Je vous propose de parier sur le fait que Milwaukee marque au moins 120 points dans la rencontre (1.90).

