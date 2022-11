PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 22 novembre - NBA

Mon pronostic : Brooklyn gagne à Philadelphie par au moins dix points (2.25) !

Pluie d'absents chez les Sixers ! Après Harden et Maxey, c'est au tour de la star Joel Embiid de devoir déclarer forfait à cause d'une blessure au pied gauche. Forcément, cela déséquilibre le rapport de force pour la rencontre de ce soir face au Nets. Une franchise de Brooklyn qui vient de réintégrer Kyrie Irving et qui peut toujours s'appuyer sur le talent offensif de Kevin Durant. Je mise donc sur une victoire de Brooklyn par au moins dix points (2.25) !

