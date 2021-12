PRONOS PARIS RMC Le pari Basket de Stephen Brun du 23 décembre - NBA

Mon pronostic : Les Spurs s’imposent contre les Lakers (1.94)

La saison est compliquée pour ces deux équipes. Seulement 12 victoires pour San Antonio, 16 pour les coéquipiers de LeBron James. La star des Lakers n’a d’ailleurs pas réussi à porter son équipe cette nuit contre les Suns malgré ses 34 points. Si un aussi gros match de sa part ne suffit pas à l’emporter, j’ai du mal à imaginer une victoire. D'autant que de nombreux absents sont à déplorer, avec Bazemore, Bradley, Monk, Nunn et surtout Anthony Davis sur le flanc. San Antonio, de son côté, est plutôt épargné par les blessures et protocoles Covid. Les joueurs de Popovich doivent relever la tête et frapper un grand coup pour retrouver de la confiance. Une victoire au Staples Center irait dans ce sens. Je vois donc les Spurs s’imposer, un pari qui vous permet de presque doubler la mise.

Pariez sur LA Lakers - San Antonio ici !