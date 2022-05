PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 23 mai – NBA Playoff

Mon pronostic : Boston bat Miami et Brown marque au moins 25 points (2.20)

Pour cette finale de la Conférence Est, Miami a pris les devants après sa victoire à Boston. Le Heat mène désormais deux succès à un et devrait subir la revanche de Boston qui ne voudra absolument pas être breaké à la fin de ce quatrième match. Les Celtics me semblent meilleurs que Miami et c’est pourquoi je les vois s’imposer et égaliser cette nuit. Pour faire gonfler la cote, je pense que Brown devrait réaliser une grosse rencontre lui qui a marqué vingt-quatre points lors des matches 1 et 2 puis quarante malgré la défaite lors du troisième. Je miserais donc sur le fait qu’il en mette au moins vingt-cinq avec le succès cette fois de sa franchise pour une cote de 2.20 !

Mon MYMATCH :

Victoire de Boston + Adebayo marque au moins 25 pts + Brown marque au moins 25 pts (12.00)

