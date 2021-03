PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 23 mars NBA

Mon pronostic : victoire de Phoenix à Miami (1.88) !

C’est le plus beau match de la nuit NBA entre le 4e à l’Est et le 2e à l’Ouest avec des cotes très équilibrées. Le Heat est à l’arrêt depuis trois rencontres avec trois défaites consécutives. Pourtant la série qui précédait était très bonne avec cinq succès de rang. Face à Phoenix, la franchise floridienne, doit essayer de relancer la machine même si cela sera très compliqué. Les Suns n’ont connu que deux défaites lors de leurs dix derniers matches. A l’extérieur le bilan est parfait depuis six rencontres. C’est pourquoi je les vois s’imposer cette nuit contre Miami. Si vous voulez prendre plus de risques et gonfler la cote, je vous propose la victoire de Phoenix avec plus de 217 points dans la rencontre (3.35) !

