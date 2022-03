PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 23 mars NBA

Mon pronostic : Utah gagne à Boston (2.75) !

Les quatrièmes des deux Conférences s'affrontent la nuit prochaine à Boston ! Les Celtics retsent sur quatre victoires et semblent avoir assuré le top 4 à l'Est. Utah, de son côté, est sous la pression de Dallas et de Denver et doit impérativement l'emporter pour rester maître de son destin. Le Jazz voudra surtout réagir après la défaite subie à Brooklyn (114-106). Je vous conseille donc de miser sur une victoie des partenaires de Rudy Gobert et je vous propose le MyMatch suivant : succès du Jazz, au moins 30pts pour Mitchell et au moins 25pts pour Tatum (6.00) !

