PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 24 mars – NBA

Mon pronostic : Milwaukee bat Washington, Antetokounmpo marque au moins 30 points et Porzingis au moins 20 points (2.70)

C’est une affiche particulièrement déséquilibrée. Milwaukee est en grande forme actuellement, avec neuf victoires sur les onze derniers matches, dont un succès écrasant face à Chicago (126-98). Les Bucks devraient continuer sur ce rythme jusqu’à la fin de la saison, en s’appuyant sur un Giannis Antetokounmpo en feu. Malgré l’absence de Khris Middleton, je ne vois pas comment la victoire pourraient leur échapper. D’autant plus face à une équipe de Washington dans une situation aussi compliquée. En effet, les Wizards multiplient les revers, se trouvant ainsi à une bien triste douzième place. Si cette franchise peut s’appuyer sur un très bon Kristaps Porzingis, l’absence de Kyle Kuzma est un véritable handicap. Dans ces conditions, aucune surprise n’est possible selon moi. Je vous propose donc de miser sur une victoire de Milwaukee avec plus de 29,5 points inscrits par Antetokounmpo et plus de 19,5 points inscrits par Porzingis (2.70). Vous pouvez y ajouter un écart d’au moins vingt points pour les Bucks et tenter un pari de folie coté à 7.25 !

