PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 25 avril – NBA Playoff

Mon pronostic : Brooklyn bat Boston (1.88)

Après avoir perdu les trois premiers duels contre les Celtics, les Nets doivent absolument se reprendre pour au moins sauver l’honneur. Brooklyn n’a pas su profiter de la réception de Boston pour réduire l’écart lors du dernier duel et s’est incliné de six points (109-103). Une réaction d’orgueil est attendue dans cette franchise très critiquée. Je pense que Durant doit faire mieux et que sa fierté va l’aider à performer cette nuit. Je vois donc la réduction de l’écart dans cette série et un succès des Nets pour une cote de 1.88 !

Mon MYMATCH :

Brooklyn + Durant marque au moins 30 pts + Tatum marque au moins 25 pts (3.95)

