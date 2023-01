PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 25 janvier – NBA

Mon pronostic : Philadelphie bat Brooklyn et au moins 30 points inscrits par Irving (2.70)

C’est une belle affiche du haut de tableau à l’Est. Philadelphie est dans une forme étincelante actuellement. En effet, les Sixers ont remporté dix de leurs douze derniers matches, restant notamment sur une série de cinq succès d’affilée. Portés par un Joel Embiid toujours aussi impressionnant, ils se sont solidement installés à la seconde place de leur conférence. La mission s’annonce donc compliquée pour Brooklyn, d’autant plus que les Nets ont connu des matches compliqués en déplacement ce mois-ci, s’inclinant contre Chicago, San Antonio et Phoenix. Malgré un Kyrie Irving étincelant et qui risque une nouvelle fois de marquer au moins 30 points, je les vois s’incliner au Wells Fargo Center.

