PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 25 mai NBA

Mon pronostic : Miami prend l'avantage contre Boston (2.05) !

C'est certainement le match crucial de cette finale de la Conférence Est ! Miami et Boston sont à égalité (2-2) et celui qui perd ce soir sera sous pression. Ce serait plus dommageable pour le Heat qui en cas de défaite serait dans l'obligation d'inverser la tendance à l'extérieur. Miami devrait pouvoir compter sur la réaction d'orgueil de Jimmy Butler, qui reste sur une performance ratée avec seulement six points inscrits. Je tente trois paris : victoire du Heat (2.05), Miami qui gagne avec plus de 203pts dans le match (3.45) ainsi que le MyMatch suivant : victoire floridienne, 25pts pour Butler et neuf rebonds pour Adebayo (5.30) !

