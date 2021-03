PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 25 mars NBA

Mon pronostic: Philadelphie s'impose par plus de 6 points d'écart contre les Lakers de Los Angeles (1.96).

Nouvelle nuit de NBA avec cette très jolie rencontre entre les Lakers de Los Angeles et Philadelphie. Le 4e à l’Ouest contre le leader à l’Est. Tout va bien pour les 76ers qui ont remporté leurs 3 dernières rencontres. Dernier succès en date, c’était contre les Warriors (108-98) grâce notamment à Ben Simmons qui a terminé le match avec 22 points, 8 rebonds et 4 passes décisives. Bonne nouvelle puisque cette fois-ci il n’aura pas Lebron James face à lui (entorse cheville). La mission s’annonce donc très compliquée pour des Lakers qui ne se sont plus imposés depuis le 19 mars. C’est pourquoi je vois Philadelphie s’imposer par au moins 6 points d’écart contre les Lakers de Los Angeles!

