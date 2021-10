PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 25 octobre - NBA

Mon pronostic : les LA Clippers s’imposent contre Portland et plus de 232 points dans le match (2.80)

Le début de saison est très difficile pour les Clippers. Après deux défaites en autant de matches, il faut absolument qu’ils lancent leur saison. Certes Leonard est blessé et Batum a manqué le premier match, mais pour une équipe de leur standing, ce n’est pas suffisant. Personnellement, j’y crois pour cette nuit. Portland est assez facile à lire, et enchaîner une troisième défaite ferait vraiment tâche d'autant que les Blazers ne font pas une grande entame de championnat avec une victoire et un revers. Pour moi, les Clippers vont relever la tête et s’imposer. De plus, je pense que le match sera très ouvert, et que plus de 232 points seront marqués.

Mon My Match :

Victoire des Clippers + Damian Lilliard marque au moins 25 points + Paul George marque au moins 30 points + McCollum marque au moins 20 points (5.90)

Pariez sur Los Angeles - Portland ici !