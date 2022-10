PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 25 octobre - NBA

Mon pronostic : Phoenix bat Golden State (1.76)

C'est une belle affiche avec deux équipes prétendantes à la finale de conférence ! C'est aussi une opposition de style entre Golden State et Phoenix. Tout pour l'attaque du côté des Warriors face à la deuxième meilleur défense de la Ligue pour les Suns. Le problème pour Golden State, c'est que beaucoup de points viennent de l'extérieur et très peu de l'intérieur, là où Deandre Ayton règne dans la raquette de Phoenix. C'est l'une des seule équipe en NBA capable de contenir la puissance offensive de joueurs d'Oakland. De plus, les coéquipiers de Devin Booker sont très costauds à domicile et reviennent de Los Angeles avec, dans leurs bagages, une victoire monstrueuse sur le parquet des Clippers. Je vois les Suns battre les Warriors !

Je propose également un MyMatch : Phoenix gagne + Devin Booker & Stephen Curry inscrivent plus de 25 points chacun + Chris Paul donne au moins 9 passes décisives (5.80)

Pariez ici sur Suns - Warriors !

Le combiné Jackpot de Stephen

Le MyMatch sur Suns - Warriors (5.80)

+ Victoire des Wizards avec Bradley Beal (Wizards) et Cade Cunnigham (Pistons) qui marquent au moins 20 points chacun

+ Victoire des Clippers

+ Victoire des Mavs

Cote totale : 38.50