PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 26 avril NBA

Mon pronostic: New York s'impose contre Phoenix (2.10).

Nouvelle nuit de NBA avec cette très belle affiche entre New York et Phoenix. Le 4e à l’Est qui reçoit le 2e à l’Ouest. Les Suns doivent se relancer puisqu’ils restent sur deux défaites: contre les Celtics et les Nets. La dynamique est clairement du côté des Knicks qui sont eux sur une série incroyable de 9 succès d’affilés. Dernière victoire en date, c’était face aux Raptors. Je suis convaincu que cette équipe arrivera à enchaîner, en s’appuyant sur RJ Barret, Reggie Bullock ou encore Julius Randle. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès de New York contre Phoenix!

