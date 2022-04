PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 26 avril – NBA

Mon pronostic : Miami bat Atlanta, Butler marque plus de 24,5 points et Young plus de 19,5 points (2.55)

Miami doit conclure en cette nuit de cinquième manche. Le Heat est, en effet, bien trop solide sur son parquet, où il a déjà battu son adversaire lors des deux premiers duels. Malgré une très courte défaite pour leur première confrontation en déplacement, les coéquipiers de Jimmy Butler mènent 3-1 et ont donc l’occasion de finir le travail. Avec un jeu particulièrement physique et une défense très rude, je ne vois pas comment ils pourraient passer à côté d’une rencontre décisive. En face, il sera quasiment impossible pour Atlanta d'inverser la tendance. Les Hawks peuvent, certes, compter sur de belles individualités mais semblent bien loin du niveau de Miami. Si Trae Young devrait se reprendre après son match compliqué lors du quatrième duel, cela ne sera pas suffisant pour prolonger le plaisir. C’est pourquoi je miserais sur un succès du Heat, avec plus de 24,5 points inscrits par Butler et plus de 19,5 points marqués par Young. Un pari coté à 2.55.

