PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 26 janvier – NBA

Mon pronostic : Dallas gagne à Phoenix (1.92)

C’est le gros match de la nuit entre deux franchises qui présentent le même bilan avec vingt-cinq victoires et vingt-quatre défaites. La différence se fait sur l’état de forme. Tout va bien pour Phoenix qui vient d’enchaîner quatre victoires consécutives à domicile dont une démonstration contre Charlotte (128-97). Les Suns sont en feu mais Dallas a besoin de se relancer très vite. Les Mavericks n’ont gagné qu’une seule fois lors de leurs six dernières rencontres mais ne sont pas passés loin face à Washington (127-126). Je pense que les Texans vont réagir cette nuit et aller s’imposer au courage à Phoenix. Un pari à tenter pour une cote de 1.92 !

Mon MYMATCH :

Dallas + Finney-Smith réalise au moins 5 rebonds + Dinwiddie marque au moins 20 pts (6.00)

Mon Combo Jackpot :

Julius Randle (New York) marque au moins 25 points à Boston +

Brooklyn bat Detroit +

Vucevic (Chicago) réalise au moins 13 rebonds à Charlotte +

Dinwiddie (Dallas) marque au moins 20 pts à Phoenix +

Chicago gagne à Charlotte (1.44)

Cote totale : 10.39