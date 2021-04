PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 27 avril NBA

Mon pronostic : victoire de Dallas contre Golden State (1.92)

Match très équilibré à suivre cette nuit en NBA. C'est une rencontre très importante pour les deux franchises. Dallas doit rester à cette 6e place pour ne pas se retrouver en play-in. La défaite à Sacramento a fait mal et il faut absolument que les Mavericks se remettent sur les bons rails. Attention tout de même à Golden State qui doit s'ccrocher à cette 10e place pour jouer les play-in. Les Warriors peuvent compter sur un Stephen Curry absolument injouable depuis plusieurs semaines. Il ne loupe quasiment rien et est celui qui fait gagner son équipe. Quel régal à voir jouer ! Je pense cependant que la franchise texane pourrait l'emporter même si ce sera très équilibré. Si vous voulez prendre plus de risques je vous conseille la victoire de Dallas avec plus de 225 points dans la rencontre pour une cote énorme de 3.25 !

