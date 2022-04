PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 27 avril – NBA

Mon pronostic : Milwaukee bat Chicago par au moins 10 points d’écart et plus de 29,5 points inscrits par Antetokounmpo et DeRozan (MyMatch : 4.30)

Milwaukee a l’occasion de finir le travail cette nuit. Si les Bucks se sont déjà inclinés à domicile dans cette confrontation, ils ont vite sorti les crocs pour s’imposer deux fois sur le parquet des Bulls. Une preuve que cette équipe sait faire le dos rond et vite se ressaisir. Malgré l’absence de Khris Middleton, elle reste supérieure à son adversaire et devrait assez facilement conclure. D’autant plus que Zach LaVine, actuellement en protocole Covid, ne sera pas de la partie du côté de Chicago. Une absence qui risque de coûter cher aux Bulls dans une rencontre aussi décisive. Je ne vois donc pas comment les joueurs de Billy Donovan pourraient s’en sortir et vous propose de miser sur un succès des Bucks par au moins dix points d’écarts, avec au moins trente points inscrits par Antetokounmpo et DeRozan. Un MyMatch de folie coté à 4.30 !

Pariez sur Milwaukee - Chicago ici !