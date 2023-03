PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 27 mars – NBA

Mon pronostic : Dallas gagne sur le parquet d’Indiana (1.88)

Voilà un match entre deux franchises qui vivent une saison galère. Indiana n’a remporté que 10 matches sur 34 depuis deux mois et demi ! Un bilan famélique qui scelle quasi-définitivement le sort des Pacers, qui n’ont pratiquement plus aucune chance de voir les play-in. En face, Dallas est également en crise. Les Mavericks enchaînent les défaites et sont dans l’obligation de résultats s’ils espèrent encore prolonger leur saison. Luka Doncic sera suspendu ce soir, alors qu’il semble de moins en moins épanoui au sein de cette équipe. Kyrie Irving devra donc prendre le relais pour porter ses coéquipiers. Avec l’orgueil et l’enjeu, je pense ainsi que Dallas s’imposera à la Bankers Life Fieldhouse.

Mon Combo Jackpot :

Dallas bat Indiana (1.88)

Milwaukee bat Detroit (1.04)

New York bat Houston (1.09)

Phoenix bat Utah (1.34)

Denver bat Philadelphie (1.44)

New Orleans bat Portland (1.22)

Sacramento bat Minesota (1.50)

Les Clippers battent Chicago (1.56)

Cote totale : 11.74