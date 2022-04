PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 28 avril – NBA

Mon pronostic : Dallas gagne à Utah (1.94)

Dallas doit finir le travail ce soir. Les Mavericks, qui mènent 3-2 dans cette confrontation, se sont déjà compliqués la tâche sur les rencontres précédentes et doivent activer le mode machine pour se qualifier. Ils peuvent notamment s’appuyer sur un Luka Doncic absolument monstrueux. Le Slovène inscrit quasiment toujours sa trentaine de points à chaque match de play off, ce qui le place évidemment parmi les plus grands. En face, Utah propose une véritable adversité mais me paraît quand même limité pour espérer se qualifier. Malgré un excellent Donovan Mitchell, le Jazz ne semble pas en mesure de prendre le dessus sur une franchise aussi forte que Dallas. C’est pourquoi je miserais plutôt sur un succès des Mavericks. Un pari qui vous permet de presque doubler la mise (1.94).

Mon MyMatch : Dallas bat Utah, Doncic inscrit au moins 30 points, Mitchell inscrit au moins 25 points (4.50)

