PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 28 décembre – NBA

Mon pronostic : Denver s'impose sur le parquet de Golden State, Jokic marque plus de 24,5 points et Curry plus de 29,5 points (8.00)

Voilà une rencontre plus difficile à pronostiquer qu'elle n'y paraît ! Golden State est actuellement la meilleure équipe de NBA. Les Warriors réalisent une excellente saison et ont remporté huit de leurs dix derniers matches. Avec un Stephen Curry aussi fort, difficile d'imaginer cette équipe s'incliner cette nuit. Et pourtant, une défaite est belle et bien possible, selon moi. Notamment parce que Draymond Green, actuellement en protocole Covid, ne sera pas de la partie. Une absence qui risque de faire mal à l'actuel leader de la conférence Ouest sur le plan défensif. Surtout face à un monstre comme Nikola Jokic. Le Serbe est capable à lui seul de permettre à Denver de repartir avec la victoire. Malgré plusieurs absences pour blessures, les Nuggets réalisent une saison tout à fait honorable et sont capables d'un grand coup ! Je miserais donc sur leur succès avec plus de 24,5 points inscrits par Jokic et plus de 29,5 points inscrits par Curry. Un MyMatch coté à 8.00 !

Pariez sur Golden State – Denver ici