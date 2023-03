PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 28 mars - NBA

Mon pronostic : Cleveland gagne à Atlanta par au moins 6pts (2.35) !

Les Cavaliers sont dans une position très confortable ! Cleveland, quatrième de la conférence Est, est assuré de terminer parmi les quatre premiers et peut même rattraper Philadelphie si la série victoires se poursuit. En face, Atlanta est sous pression dans la course au Play-in et les Hawks sont très irréguliers actuellement : trois défaites sur les cinq derniers matches. Compte tenu de la forme du moment, je mise sur une victoire des Cavs avec au moins six points d'avance (2.35) !

