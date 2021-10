PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 28 octobre - NBA

Mon pronostic : Les Chicago Bulls s'imposent contre les Knicks (1.84)

C'est un choc de la NBA qui a lieu cette nuit à Chicago. Les Bulls sont très costauds en ce début de saison, quatres victoires en autant de matches. Certes, ils ont affronté deux fois des Pistons en perte de vitesse, mais ils restent très forts, et savent hausser leur niveau quand il le faut. C'est un peu la même chose pour les Knicks, mais ils ont déjà trébuché contre Orlando et ont été poussés en prolongation par Boston. Je pense que Chicago fera le travail à domicile. Pour faire gonfler la cote et prendre un peu plus de risques, je vois un match ouvert, une victoire des Bulls et plus de 213,5 points dans le match. Un pari pour tripler votre mise !

