PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 29 décembre – NBA

Mon pronostic : Toronto bat Memphis (2.15)

Il est difficile de pronostiquer cette rencontre tant ces deux équipes sont en méforme. Après avoir subi une série de six défaites consécutives, Toronto avait sorti la tête de l’eau en battant New York puis Cleveland mais a de nouveau chuté face aux Clippers. Un bilan plus qu’inquiétant qui a poussé les Raptors à une triste 10e place à l’Est. Irréguliers à domicile, ils affrontent un adversaire qui l’est tout autant en déplacement. En effet, Memphis n’a plus gagné deux matches d’affilée hors de ses bases depuis un mois et demi. Surtout, les Grizzlies ont perdu quatre de leurs cinq dernières rencontres. C’est donc en méforme qu’ils se présentent à la Scotiabank Arena. Dans un tel contexte, je vais donner l’avantage à la franchise qui reçoit et voit ainsi un succès de Toronto.

Mon pari de folie : Toronto gagne, au moins 20 points marqués par Morant et au moins 10 rebonds pour Adams (4.40)

Pariez sur Toronto – Memphis ici !

Mon Combo Jackpot :

Charlotte bat Oklahoma City

Dallas bat Houston

New York bat San Antonio

Au moins 10 rebonds pour Steven Adams (Memphis) contre Toronto

Paul George (Clippers) marque au moins 25 points contre Boston

Darius Garland et Donovan Mitchel (Cleveland) marquent respectivement 20 et 25 points contre Indiana

Cote totale : 23.17