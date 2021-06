PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 29 juin NBA – Playoffs

Mon pronostic : victoire de Milwaukee par au moins 10 points d’écart sur Atlanta (2.30)

Après le revers infligé par les Hawks lors du match 1, les Bucks se sont très bien repris pour égaliser puis ont cravaché pour prendre la tête dans cette série. Atlanta n’a pas démérité lors du dernier duel et a craqué dans l'ultime quart-temps face à un immense Khris Middleton auteur de 38 points, 11 rebonds et 7 passes décisives. Trae Young a porté son équipe des Hawks mais s’est fait mal à la cheville en retombant, après un shoot, sur le pied de l’arbitre. Il est incertain pour la rencontre de cette nuit. Evidemment c’est un gros coup dur pour Atlanta que je ne voyais déjà pas l’emporter avec Young sur le parquet. Sans, c’est une mission qui me paraît impossible. C’est pourquoi je vous propose le succès de Milwaukee par au moins dix points d’écart. Un pari coté à 2.30 !

