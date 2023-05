PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 29 mai - NBA

Mon pronostic : Boston bat Miami par au moins 10pts, 30pts pour Tatum (2.90) !

On pourrait assister à un moment d'histoire au TD Garden la nuit prochaine ! Boston peut devenir la première franchise à se qualifier après avoir été mené (3-0) dans une série. Les Bostoniens s'en sont sortis par miracle lors du dernier match (victoire au buzzer 104-103) et ils auront la chance de pouvoir terminer le travail devant leur public. Les Celtics défendent mieux et les stars sont au niveau attendu. En face, Miami semble avoir atteint ses limites. Je mise sur un succès de Boston par plus de 10 points avec au moins 30 points inscrits par Tatum (2.90 via un MyMatch) !

