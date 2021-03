PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 29 mars NBA

Mon pronostic : victoire des Clippers face à Milwaukee (1.92) !

C’est le plus beau match de la nuit NBA. Les troisièmes de chaque conférence s’affrontent ! Les Clippers sont dans une série parfaite de cinq succès de rang et quatre victoires consécutives à domicile. Ce n’est pas la même chose du côté des Bucks qui doivent réagir alors qu’ils restent sur deux défaites face à New York (96-102) et face à Boston (114-122). Mais attention Milwaukee réussit bien contre la franchise de Los Angeles. Le mois dernier ce sont bien les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo qui l’ont emporté (105-100). Il leur faudra donc s’appuyer sur cela pour tenter de rééditer la même performance et mettre fin à cette spirale négative. Néanmoins je ne pense pas que ça suffira. Ce sera très serré mais je pencherais plutôt pour le succès des Clippers !

Mon MyMatch :

Leonard marque au moins 25 pts + George marque au moins 20 pts + Middleton marque au moins 20 pts + Antetokounmpo marque au moins 25 pts, réalise au moins 12 rbds et fait au moins 7 passes décisives (19.00) !