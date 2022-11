PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 29 novembre - NBA

Mon pari : les Clippers gagnent à Portland (2.35) !

Malgré les absences, les Clippers sont plutôt performants depuis quelques matches ! Les Californiens, toujours privés de leurs deux stars Kawhi Leonard et Paul George, viennent de remporter trois de leurs cinq derniers matches, série qui leur permet de remonter à la cinquième place de la Conférence Ouest. Portland, de son côté, a mal vécu son road trip à l'Est avec quatre défaites et une seule victoire (après prolongation) à New York sur les cinq dernières rencontres. Vu les cotes proposées, je mise sur un succès à l'extérieur des Clipps (2.35) !

