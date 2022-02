PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 3 février – NBA

Mon pronostic : Chicago gagne à Toronto (2.35)

Rencontre très intéressante à suivre cette nuit en NBA. Toronto est dans une bonne période avec quatre victoires et une défaite. Les Raptors ont même remporté leurs trois dernières rencontres. Les voilà 8e de cette conférence Est très équilibrée et dominée par les Bulls justement. Chicago est dans le même état de forme que Toronto avec un quatre sur cinq. La franchise de l’Illinois vient de battre Orlando et Portland avec onze et quatorze points d’écart. Cette place de leader ne tient à rien. Cinq équipes se tiennent en une victoire ! Il faut donc que les Bulls s’imposent pour se maintenir à ce rang et tenter de prendre un peu d’avance. Je pense qu’ils en sont capables et la cote me semble très intéressante ! Je tenterais donc ce coup pour pariant sur l’outsider.

Mon MyMatch :

Victoire de Chicago + DeRozan marque au moins 25 pts + LaVine marque au moins 20 pts + Siakam marque au moins 20 pts + Trent marque au moins 20 pts (12.50)

