PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 3 juin NBA – Playoffs

Mon pronostic : victoire de Phoenix face aux Lakers (2.10) !

Les Suns ont écrasé les Lakers lors de la dernière rencontre pour prendre l’avantage dans cette série (3-2). La faute à un énorme Devin Booker auteur de 30 points, 7 rebonds et 5 passes décisives. Il faudra rééditer le même genre de performance s’il veut qualifier sa franchise pour la demi-finale de Conférence. Lors de cette dernière rencontre, l’attitude de Lebron James m’a déçu, lui qui a quitté le parquet à cinq minutes de la fin. Cette nuit, le match 6 aura lieu au Staples Center avec plus de 8000 spectateurs. James a demandé l’appui du public pour recoller au score et aller chercher un ultime duel. Cependant les Suns m'ont fait une très bonne impression et je les vois finir le boulot et se qualifier pour la demi-finale de Conférence pour plus que doubler la mise (2.10) !

