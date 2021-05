PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 3 mai NBA

Mon pronostic : victoire d'Atlanta face à Portland (1.80)

Match très intéressant à suivre pour cette nuit NBA. Atlanta est 5e à l'Est et peut aller chercher la 4e place occupée par les Knicks. Avec le retrour de Trae Young, l'équipe tourne encore mieux et peut espérer aller plus haut. La victoire face à Chicago a fait du bien et a permis de stopper la série de trois défaites consécutives qui précédait. On peut, tout de même, la relativiser avec une double confrontation perdue contre le leader Philadelphie. Les Blazers, eux, doivent absolument l'emporter. Avec le même bilan que les Mavericks et les Lakers, l'objectif est d'éviter cette 7e place synonyme de play-in. Pour l'instant le bilan est très bon avec quatre victoires à l'extérieur de rang. Cependant, je ne les vois pas enchaîner alors que les joueurs sont en back-to-back. C'est pourquoi je miserais sur le succès d'Atlanta à domicile pour une belle cote de 1.80 !

