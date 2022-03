PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 3 mars – NBA

Mon pronostic : Dallas bat Golden State (2.15)

C’est une très belle affiche cette nuit à l’American Airlines Center ! Dallas est impressionnant en ce moment. Les Mavericks ont remporté huit de leurs dix dernières rencontres et sortent tout juste d’un road trip concluant avec quatre succès en cinq déplacements, dont un sur le parquet de son adversaire du soir. Si beaucoup ont pu penser que cette équipe ne payait pas de mine sur le papier, celle-ci peut compter sur sa superstar, Luka Doncic. Le Slovène répond toujours présent et a autour de lui des coéquipiers qui savent élever leur niveau. En face, Golden State est en grande difficulté actuellement. Les Warriors ont perdu six de leurs huit derniers matchs et souffrent de la longue absence de Draymond Green. Si Klay Thompson pourrait faire son retour, la dynamique actuelle de l’équipe, en plus d’un Steph Curry moins rayonnant, me pousse à miser sur un succès des Dallas à domicile. Un pari coté à 2.15.

