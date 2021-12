PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 30 décembre - NBA

Mon pronostic : Golden State s'impose sur le parquet de Denver, Stephen Curry et Nikola Jokic marquent plus de 24,5 points (3.30)

La victoire est presque impérative pour les Warriors. D'abord, ils sont premiers de conférence Ouest, à égalité parfaite avec les Suns. Golden State doit gagner pour mettre la pression sur Phoenix, qui joue à Boston plus tard dans la journée. Les coéquipiers de Stephen Curry voudront en plus prendre leur revanche après avoir été battus par les Nuggets hier. Ce match était particulier, très peu de points marqués, je ne pense pas qu'il soit représentatif du réel niveau des Warriors. Sachant qu'en plus ils sont exceptionnels en déplacement avec 11 victoires en 15 matches, là ou Denver est plus en difficulté à domicile, une seule victoire sur les six dernières rencontres. Pour faire gonfler la cote, je pense que Curry et Yokic marqueront tous les deux plus de 24 points. Les deux joueurs sont en grande forme et scorent beaucoup, ils seront les grands acteurs de cette rencontre, j'en suis sûr. Le MyMatch victoire de Golden State, et Curry et Yokic marquent plus de 24.5 points est coté à 3.30 !

