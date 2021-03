PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 30 mars NBA

Mon pronostic : victoire de Denver face à Philadelphie (1.53) !

C’est le plus gros match de la nuit NBA. Les Nuggets accueillent les Sixers sur leur parquet. Philadelphie doit toujours faire sans Joel Embiid blessé au genou. Pourtant même sans lui, l’équipe tourne bien et tient sa place de leader à l’Est avec dix victoires sur ses douze dernières rencontres. Cependant elle s’est inclinée il y a deux jours contre les Clippers. Pas une contre-performance non plus mais une première alerte. Denver aussi est en grande forme avec deux succès consécutifs face à Atlanta et contre la Nouvelle-Orléans. Portée par Green, Murray ou encore Jokic, l’équipe est très belle ! Je les vois s’imposer cette nuit contre des Sixers amputés de leur meilleur joueur. Pour gonfler la cote je vous propose de jouer le succès par plus de six points d’écart. Un pari qui pourrait vous permettre de doubler votre mise (2.00) !

Victoire de Denver + Murray marque au moins 20 pts + Harris marque au moins 25 pts (6.50)