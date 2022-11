PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 30 novembre 2022 - NBA

Mon pronostic : Cleveland s'impose face à Philadelphie (1.62)

Depuis le début de saison, Cleveland est presque intouchable à domicile ! En neuf matches, les Cavs ont gagné huit fois et n'ont perdu qu'une rencontre face à Minnesota (124-129) il y a deux semaines. Le duo Donovan Mitchell - Darius Garland en backcourt marche sur l'eau et Jarrett Allen règne dans la raquette. Tout va bien dans l'Ohio. Si les Sixers voyagent plutôt bien depuis une semaine (deux victoires, une défaite), ils devront se passer de James Harden et de Tyrese Maxey, tous les deux absents pour cette rencontre. Joël Embiid est énorme en ce moment mais seul, il aura bien du mal à faire la différence. Je vois donc Cleveland s'imposer à domicile face à Philly.

Mon MyMatch :

Cleveland gagne

+ Donovan Mitchell et Joël Embiid inscrivent au moins 25 points chacun

Côte : 3.25

Mon Super Combo sur les matches de la nuit :

Victoire de Cleveland

+ Murray (ATL) et Banchero (ORL) inscrivent au moins 20 points chacun

+ Porzingis (WIZ) et Irving (BRO) inscrivent au moins 20 points chacun

+ Victoire de Boston

+ Victoire de Memphis

+ Victoire de la Nouvelle Orléans

+ Victoire de Phoenix

+ Victoire de Denver

+ Victoire des Clippers

+ Victoire de Sacramento

+ Victoire des Lakers

Côte totale : 440.55