PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 31 janvier - NBA

Mon pronostic : Cleveland bat Miami, 25pts de Mitchell, 10 rebonds d'Allen (4.40) !

Beau duel la nuit prochaine dans la Conférence Est entre Cleveland 5ème et Miami 6ème. Les Cavaliers réalisent une très bonne saison régulière grâce à un super bilan à domicile (21-5). Ils doivent profiter de ce match face au Heat pour se rapprocher de la quatrième position occupée par Brooklyn. En face, les Floridiens sont moyens à l'extérieur (11-14) et Jimmy Butler est incertain à cause d'une douleur à la cuisse. Je vous conseille donc le MyMatch suivant : victoire de Cleveland, au moins 25pts pour Donovan Mitchell, au moins 10 rebonds pour Jarrett Allen (4.40) !

