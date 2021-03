PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 31 mars NBA

Mon pronostic : victoire de Boston face à Dallas et plus de 222 points dans la rencontre (3.20)

Match très équilibré et donc difficile à pronostiquer cette nuit entre le 7e à l’Ouest et le 7e à l’Est. Les Mavericks sont moyens depuis quelques rencontres avec un bilan de cinq victoires sur leurs dix derniers duels. Ils restent tout de même sur un succès à l’extérieur contre Oklahoma (106-127). En face Boston ne va pas beaucoup mieux et réalise une saison très en deçà des attentes. Jaylen Brown est incertain pour la rencontre, ce qui serait un coup dur pour sa franchise mais je pense que l’effectif des Celtics est tout à fait capable d’assumer et de se montrer à la hauteur de l’événement avec des garçons comme Tatum ou Walker. C’est pourquoi je vous conseille la victoire de Boston à 1.90 ! Pour faire gonfler encore plus cette cote je vous propose d’ajouter un volume avec ce succès et plus de 222 points dans la rencontre pour 3.20 !

