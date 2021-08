PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 4 août Jeux Olympiques - 1/4 de finale (F)

Mon pronostic : la France bat l'Espagne (2.00) !

En terminant parmi les meilleures troisièmes, l'équipe de France de basket féminin savait qu'elle allait hériter d'une grosse nation en quart de finale de ces jeux olympiques. Médaillée d'argent à Rio, l'Espagne est toujours invaincue après la phase de groupes tandis que les Bleues ont subi deux revers en trois rencontres (contre le Japon et les États-Unis) ... Les Françaises vont donc devoir se transcender pour éliminer leur rivale de toujours, qui reste sur trois finales d'Euro remportées contre elles entre 2013 et 2019. Les Tricolores ont été capables d'aller chercher leur qualification contre le Brésil lors de leur dernier match de poule et je suis convaincu que l'adrénaline des JO va une nouvelle fois porter les filles vers la qualif, d'autant plus que ce sont les Espagnoles qui auront la pression. Je vous conseille donc de parier sur une victoire de l'équipe de France face à l'Espagne pour doubler votre mise. Si vous voulez faire grimper la cote, misez sur un succès entre 1 et 5 points d'écart (4.50) !

