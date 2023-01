PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 4 janvier – NBA

Mon pronostic : Brooklyn gagne à Chicago et Durant marque au moins 25 points (1.82)

La série de Brooklyn est juste impressionnante avec douze victoires consécutives et les Nets forment la meilleure équipe actuelle de la Ligue. Ils ont collé 139 points aux Spurs lors de leur dernière rencontre avec Durant et Irving qui ont inscrit respectivement vingt-cinq et vingt-sept pions. Je ne les vois pas perdre à San Antonio qui est une équipe moyenne de la Conférence Est avec seize succès soit neuf de moins que les Nets. Les Spurs restent même sur deux revers de rang et je vois le 3e se profiler face à une franchise bien plus forte. Pour faire gonfler la cote, je vous propose de rajouter le fait que Durant marque au moins vingt-cinq points (1.82).

Mon MYMATCH :

Brooklyn + Durant marque au moins 25 pts + Irving marque au moins 25 pts + De Rozan marque au moins 25 pts (4.60)

Mon combo Jackpot :

Le MYMATCH sur Chicago - Brooklyn +

Harden marque au moins 20 pts et Burton marque au moins 20 pts entre Philadelphie et Inadiana +

Victoire d’Orlando +

Victoire de Memphis +

Victoire de Cleveland +

Victoire de New York +

Victoire d’Atlanta

Cote totale : 104.75