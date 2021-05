PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 4 mai NBA

Mon pronostic : Brooklyn bat Milwaukee (2.05) !

C’est le match de la nuit ! Après leur confrontation avant-hier, Milwaukee et Brooklyn se retrouvent cette nuit pour une revanche qui s’annonce explosive. Les Bucks partent favoris puisqu’ils se sont imposés dimanche (117-114) grâce à un Giannis Antetokounmpo des grands soirs, auteur de 49 points. Face à lui, Kevin Durant a lui aussi brillé en marquant 42 points, permettant à son équipe de pouvoir espérer jusqu’au bout. La forme des deux hommes sera une nouvelle fois prépondérante. Ce n’est pas certain que Giannis soit aussi efficace, lui qui n’est pas très régulier cette saison. Je partirais sur la victoire de Brooklyn (2.05) ! Vous pouvez gonfler cette cote en ajoutant Khris Middleton à au moins 20 points marqués, Kevin Durant à au moins 30 points, ainsi que Kyrie Irving auteur d’au moins 7 passes décisives (9.00 via MYMATCH) !

