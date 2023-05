PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 4 mai – NBA

Mon pronostic : Golden State bat les Lakers et Davis marque au moins 25 pts (2.20)

Les Warriors doivent absolument égaliser après avoir perdu lors du premier match face aux Lakers (117-112). La faute à un très bon Anthony Davis auteur de trente points. Golden State a eu beaucoup de mal à défendre sur lui à cause d’un déficit de taille mais les coéquipiers de Stephen Curry n’étaient pas loin de l’emporter et n’ont craqué que dans les derniers instants. Je pense que des solutions vont être trouvées par Steve Kerr et je vois la victoire des Warriors. Cependant, je miserais également sur le gros match de Davis qui devrait être en capacité de marquer au moins vingt-cinq points pour une cote de 2.20 !

Mon MYMATCH :

Victoire des Warriors +

Davis marque au moins 25 pts +

Thompson marque au moins 20 pts +

Looney réalise au moins 14 rebonds

Cote totale : 5.30

