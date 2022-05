PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 4 mai – Playoff NBA

Mon pronostic : Phoenix s’impose face à Dallas et plus de 215,5 points dans le match (2.35)

Cette rencontre me paraît de nouveau assez déséquilibrée. En effet, Phoenix a fait forte impression sur son parquet il y a deux nuits et prouve qu’elle a largement le niveau pour viser plus haut. Avec les excellents Deandre Ayton, Chris Paul et Devin Booker, les Suns ont très largement le talent pour mettre sous pression leur adversaire du jour. Car Dallas va devoir changer sa manière de jouer pour éviter de subir une nouvelle déconvenue. Malgré un Luka Doncic absolument monstrueux lors de cette première manche, avec quarante-cinq points inscrits, les Mavericks n’y sont pas sur le plan collectif. L’ensemble du groupe doit être plus impliqué pour espérer faire un résultat mais je doute d’une telle réaction. Je miserais donc sur un nouveau succès de Phoenix sur son parquet, avec plus de 215,5 points dans le match. Un pari coté, à 2.35, très intéressant quand nous savons que la première confrontation nous a offert 235 points. Si vous voulez faire grimper cette cote, je vous propose un MyMatch de folie en ajoutant plus de 29,5 points inscrits par Doncic, plus de 24,5 points marqués par Booker et plus de 19,5 points inscrits par Ayton (5.70).

