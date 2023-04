PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 5 avril – NBA

Mon pronostic : les Clippers battent les Lakers par au moins six points d’écart (2.05)

Ce derby de Los Angeles comporte de grands enjeux. Les deux franchises possèdent le même bilan vont se disputer la 6e place pour éviter les play-in. Cette saison, les Clippers ont un large avantage car ils ont remporté les trois confrontations face aux Lakers. Ces derniers ont joué la nuit dernière à Salt Lake City, sur le parquet du Jazz pour un succès en prolongation. C’est pour cela que je pense que les Clippers vont s’imposer dans ce duel si important et prendre une belle option pour le top 6. Un pari coté à 1.64. Pour faire gonfler le tout, je vous propose un écart d’au moins six points pour plus que doubler la mise.

