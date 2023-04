PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 6 avril – NBA

Mon pronostic : Miami gagne à Philadelphie (2.20)

C’est un duel très important pour Miami cette nuit à Philadelphie. Le Heat, 7e, a l’occasion de revenir à une victoire de Brooklyn et d’en prendre deux d’avance sur Atlanta. L’enjeu est donc du côté de la franchise floridienne qui reste sur deux succès consécutives face à Dallas et à Détroit. Les Sixers n’ont plus rien à jouer et vont terminer 3e de la Conférence Est et devraient jouer soit les Nets, soit le Heat. De nombreux joueurs devraient être préservés et c’est pour cela que je miserais sur la grosse cote avec la victoire de Miami pour une cote de 2.20 !

Mon Combo Jackpot :

Miami gagne à Philadelphie +

Orlando bat Cleveland et Bankero marque au moins 20 pts +

San Antonio bat Portland +

OKC gagne sur le parquet du Jazz +

Phoenix bat Denver

Cote totale : 15.24