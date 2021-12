PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 6 décembre – NBA

Mon pronostic : Atlanta s’impose à Minnesota (2.05)

Elle est intéressante cette rencontre ! Minnesota reste sur deux revers à l’extérieur à Washington et à Brooklyn et Atlanta sur deux défaites à domicile face à Charlotte et Philadelphie. Cette nuit les rôles seront inversés avec les Timberwolves qui reçoivent et les Hawks qui se déplacent. Minnesota doit faire sans Beverley, toujours blessé. C’est évidemment une absence qui pèse dans les performances de sa franchise qui est 9e à l’Ouest. Le bilan à domicile est moyen avec sept victoires et six défaites. Celui d’Atlanta à l’extérieur est de quatre victoires et de huit défaites. Je pense tout de même que cette équipe est capable de s’imposer dans un match très équilibré sur le papier. Je vous propose donc de tenter la grosse cote pour plus que doubler la mise !

