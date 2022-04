PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 7 avril – NBA

Mon pronostic : Philadelphie gagne à Toronto (1.86)

Très belle affiche entre deux équipes en forme cette nuit ! Toronto enchaîne les victoires et réalise une fin de saison monstrueuse. Avec un effectif au complet, les Raptors prouvent qu’ils sont l’une des meilleures franchises de NBA. Ils restent toutefois à la portée des Bulls et doivent sécuriser leur cinquième place. Ce qui ne sera pas simple face à une aussi belle équipe de Philadelphie. Actuellement quatrièmes, les Sixers peuvent encore viser la seconde place et auront à cœur de réaliser la meilleure fin de saison possible. Joel Embiid est exceptionnel match après match cette année et cherchera à marquer les esprits pour obtenir le titre de MVP. Avec également deux très bons James Harden et Tobias Harris, l’effectif de Philadelphie a fière allure. C’est pourquoi je miserais sur la victoire des Sixers (1.86). Vous pouvez y ajouter un volume de moins de 219,5 points dans la rencontre pour faire grimper la cote à 3.25 !

Pariez sur Toronto – Philadelphie ici !