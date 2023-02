PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 7 février - NBA

Mon pronostic : Phoenix gagne à Brooklyn, 20pts pour Booker, 10 passes pour Paul (3.60) !

D'un côté, une franchise en pleine restructuration qui attend de pouvoir aligner ses nouvelles recrues pour remettre des systèmes de jeu en place. De l'autre, une franchise qui retrouve ses stars et qui doit gagner des matches pour remonter dans le classement de la Conférence Ouest. Je me dis que Brooklyn, qui a perdu hier au Barclays Center contre les Clippers, est trop diminué pour faire face au retour de Devin Booker. Je mise donc sur une victoire des Suns ce soir et je tente le MyMatch suivant : Phoenix gagne, Booker inscrit au moins 20pts, Chris Paul délivre au moins 10 passes décisives (3.60) !

Pariez sur Brooklyn - Phoenix ici