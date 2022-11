PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 7 novembre - NBA

Mon pronostic : Phoenix gagne à Phily, 25pts pour Booker (2.40) !

Les Suns brillent depuis le début de la saison régulière ! La franchise d'Arizona domine la terrible conférence Ouest grâce à un excellent bilan : sept succès en neuf matches. Cependant, Phoenix a disputé plus de 70% de ses rencontres à domicile. Philadelphie, de son côté, pointe seulement à la dixième place de la conférence Est et devra se passer de James Harden la nuit prochaine. Phily pourrait même être privé de Joel Embiid. Je vous conseille de miser sur une victoire de Phoenix dans ce choc et d'y ajouter au moins 25 points inscrits par Devin Booker pour doubler votre mise (2.40) !

Pariez sur Philadelphie - Phoenix ici