PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 8 juin NBA – Playoffs

Mon pronostic : victoire des Clippers contre Utah (2.50)

Je vous propose de jouer la grosse cote pour cette rencontre qui promet d’être superbe. Le Jazz est une équipe complète avec des joueurs qui se connaissent très bien et c’est pourquoi elle est aussi forte cette saison. Elle a changé sa façon de jouer également avec beaucoup plus de tentatives à trois points. Cependant avec leur victoire plutôt facile dans la série face à Memphis, les joueurs ont eu plusieurs jours de repos contrairement aux Clippers qui ont dû batailler jusqu’à dimanche face à Dallas et s’en sont sortis au match 7 ! Les joueurs de Los Angeles étaient pourtant menés 2-0 mais ont réussi à inverser la tendance pour s’imposer et accéder à la demi-finale de Conférence. Ils sont chauds et je pense qu’ils pourraient créer la surprise pour ce premier duel contre Utah en remportant la rencontre. Un beau pari pour une belle cote de 2.50 !

Mon MyMatch :

George marque au moins 20 pts + Leonard marque au moins 20 pts + Mitchell marque au moins 25 pts (2.05)